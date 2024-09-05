Образование налета на языке зачастую указывает на нарушения в функционировании различных систем организма. Об этом рассказала врач Ольга Рублева в беседе с « Известиями ».

По ее словам, при инфекционных процессах, которые сопровождаются повышением температуры, налет может приобретать серый или коричневый оттенок.

Медик отметила, что творожистый налет является признаком кандидоза — грибковой инфекции. В данном случае отложения способны распространяться на все слизистые оболочки ротовой полости.