Врач Рублева: творожистый налет на языке — признак грибковой инфекции
Образование налета на языке зачастую указывает на нарушения в функционировании различных систем организма. Об этом рассказала врач Ольга Рублева в беседе с «Известиями».
По ее словам, при инфекционных процессах, которые сопровождаются повышением температуры, налет может приобретать серый или коричневый оттенок.
Медик отметила, что творожистый налет является признаком кандидоза — грибковой инфекции. В данном случае отложения способны распространяться на все слизистые оболочки ротовой полости.
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