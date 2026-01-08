Врач Рублева предупредила, что повышенное артериальное давление представляет серьезную угрозу для здоровья

Повышенное артериальное давление представляет серьезную угрозу здоровью человека, вызывая негативные последствия для многих систем организма. Об этом ИА RuNews24.ru рассказала кандидат медицинских наук, специалист аналитического центра Университета «Синергия» Ольга Рублева.

Рублева разъясняет, что увеличение кровяного давления бывает временным или постоянным. Временные случаи связаны с кратковременными факторами, такими как стрессы или погодные условия, тогда как хроническое высокое давление требует постоянного приема препаратов для стабилизации состояния.

Пациенты, страдающие гипертонией, зачастую сталкиваются с симптомами головной боли, головокружения, слабостью и тревожностью. Длительное сохранение высокого давления негативно сказывается на организме, приводя к серьезным осложнениям. Сердце подвергается нагрузке, увеличивается толщина миокарда, нарушается работа сердечно-сосудистой системы, возникают отеки и почечные расстройства.

Чтобы предотвратить опасные последствия гипертонии, важно регулярно контролировать показатели давления и вовремя обращаться за консультацией врача-кардиолога. Ранняя диагностика и грамотное лечение позволяют минимизировать риски и сохранить здоровье пациентов.