Врач Рубан: МРТ лучше подходит для изучения головного и спинного мозга

Ультразвуковое исследование (УЗИ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) — два ведущих инструмента, которые помогают врачам выявлять широкий спектр патологий и принимать взвешенные решения о лечении. Врач ультразвуковой диагностики клиники GASTRO CLINIC Дмитрий Рубан рассказал «Известиям» , чем они отличаются, какой метод лучше подойдет в каждом конкретном случае.

Говоря о принципе работы УЗИ, он уточнил, что она основана на отражении высокочастотных звуковых волн от тканей. Сигналы регистрируются датчиком и превращаются в изображение в реальном времени.

МРТ использует мощное магнитное поле и радиочастотные импульсы. В результате получается серия послойных снимков, дающих детальное трехмерное представление о структуре тканей.

Ультразвуковое исследование отлично подходит для быстрого анализа состояния внутренних органов и мягких тканей. Оно безопасно во время беременности и позволяет наблюдать за процессами в реальном времени. Вместе с тем магнитно-резонансная томография лучше подходит для изучения головного и спинного мозга, суставов, позвоночника и сосудов. Этот метод отличается высокой точностью и способен обнаруживать незначительные патологические изменения на ранних стадиях.