Врач Рштуни указала, что снижение уровня тестостерона не всегда является определяющим мужского либидо

Врач-гинеколог-эндокринолог сети клиник «Поликлиника.ру» Сандра Рштуни рассказала «Известиям» , что на сексуальное влечение мужчин влияют различные факторы, и снижение уровня тестостерона не всегда является определяющим.

По словам эксперта, уровень тестостерона у мужчин после 30 лет начинает снижаться примерно на 1–1,5% в год, но это не всегда приводит к уменьшению либидо. Исследования показывают, что пациенты с низким уровнем тестостерона могут иметь высокое половое влечение, и наоборот.

«Либидо — это сложный процесс, где тестостерон играет важную роль, но далеко не единственную», — отметила врач.

На либидо влияют гормональные колебания, хронические заболевания, инфекции и анатомические особенности организма. Существенное влияние оказывают и психологические обстоятельства, такие как хронический стресс, тревожные и депрессивные расстройства, психологические травмы и проблемы во взаимоотношениях.

Образ жизни также играет важную роль. Активная или пассивная жизненная позиция, питание, отдых, недосып, переутомление и физическая активность — все это влияет на половое влечение. Некоторые лекарственные препараты, особенно антидепрессанты, также могут оказывать воздействие.

Объективных медицинских показателей для точного измерения уровня либидо на сегодняшний день не существует. Как правило, речь идет о субъективной жалобе пациента на снижение полового влечения.