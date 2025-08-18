Врач Рождественская рассказала, что тахикардия и беспричинная тревога могут указывать на проблемы со щитовидкой

Признаки заболеваний щитовидной железы могут быть похожи на симптомы других состояний: усталость, потеря волос, перепады настроения. Врач-эндокринолог, член Американской и Китайской ассоциации эндокринологов Ольга Рождественская в интервью Life.ru рассказала, когда необходимо обратиться к специалисту.