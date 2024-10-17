Врач Рождественская предупредила, что фруктоза может негативнее сахара влиять на здоровье

Фруктоза может оказать более негативное влияние на здоровье, чем сахар. Об этом сообщила «Известиям» эндокринолог Ольга Рождественская.
Она отметила, что уровень сахара в крови после употребления фруктозы поднимается медленнее, но остается высоким дольше, что может способствовать развитию жировой болезни печени, старению сосудов и сердечно-сосудистым заболеваниям.
По словам эксперта, основное правило для поддержания здоровья — это контроль за потребляемыми количествами пищи. Рождественская также подчеркнула, что избыток сахарозы, лактозы и других заменителей может привести к ожирению.
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