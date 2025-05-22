Врач Ростовенко сообщила о способности клубники отбеливать зубы

Стоматолог-терапевт и пародонтолог Инна Ростовенко рассказала в беседе с « Газетой.ru », какие продукты помогают сохранить светлый оттенок зубов.

По словам специалиста, для поддержания белизны зубов полезно употреблять твердые зеленые овощи и фрукты. Они очищают эмаль, массируют десны и стимулируют выработку слюны, которая помогает удалять налет.

«Среди фруктов особенно полезна клубника — благодаря содержащейся в ней яблочной кислоте она обладает легким отбеливающим эффектом. Однако стоит помнить, что чрезмерное потребление клубники может вызвать повышенную чувствительность», — рассказала врач.

Что касается напитков, то наиболее безопасный и полезный для зубов вариант — обычная вода. Она помогает поддерживать чистоту зубов и сохранять кислотно-щелочной баланс в ротовой полости, добавила «Свободная пресса».