Врач Ромашкина рассказала, что кофеиносодержащие напитки мешают усвоению витамина С

Кофеиносодержащие напитки мешают усвоению витамина С, поэтому их не стоит употреблять сразу после еды. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-дерматолог Анастасия Ромашкина.

Эксперт пояснила, что около 40% витамина C, который поступает через пищу, испаряется под воздействием ультрафиолета. Чтобы напитать кожу витамином С, Ромашкина призвала использовать правильную косметику.

Как написал RT, у многих людей витамин С ассоциируется с цитрусовыми фруктами, однако это не совсем верно. Продукты с высоким содержанием аскорбиновой кислоты имеют такой вкус прежде из-за агрессивных органических кислот — лимонной, яблочной и щавелевой, пояснила медик.