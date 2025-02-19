Врач Ромашина: черный чай снижает риск диабета и некоторых форм рака

Диетолог Ольга Ромашина поделилась информацией о пользе чая. Всего существует шесть основных типов: черный, зеленый, белый, улун, пуэр и матча, сообщило Ura.ru.
По словам врача, зеленый чай — лучший выбор для тех, кто стремится похудеть. Содержащиеся в нем катехины способствуют ускорению метаболизма и помогают сжигать жир.
Черный чай, добавила медик, известен высоким содержанием кофеина, который помогает повысить уровень энергии и улучшить концентрацию. Кроме того, антиоксиданты в напитке снижают риск развития диабета и некоторых видов рака. Еще одно свойство — антимикробное. Благодаря фтору и полифенолам уменьшается вероятность появления кариеса.
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