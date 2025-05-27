Врач Романов рассказал, что спортивное питание не вызывает опухолей у здоровых людей

Спортивное питание — это комплексный продукт, и его воздействие на организм неоднозначно. Врач-радиотерапевт и заместитель гендиректора по научной деятельности федеральной сети клиник «Евроонко» Денис Романов рассказал Life.ru о том, как спортпит может влиять на развитие онкологических заболеваний.

По результатам исследований с участием почти 26 тысяч человек, употребление креатина не повышает риск развития рака, особенно у мужчин, людей с избыточным весом и пожилых. Креатин необходим для энергетического обмена в нервных и мышечных клетках. Однако у мышей избыток креатина способствовал росту опухолей печени, поджелудочной, толстой кишки и молочной железы. В целом можно предположить, что прием креатина безопасен, считает специалист.

Аланин вызывает противоречивые оценки: с одной стороны, он может повышать риск рака легких, поджелудочной и предстательной железы, с другой — снижать вероятность колоректальных аденом. Также рассматривается возможность его применения в лечении некоторых онкологических заболеваний, но требуются дополнительные исследования.

Эксперт отметил, что спортивное питание не вызывает развитие злокачественных опухолей у здоровых людей. Однако для тех, кто уже болеет или находится в ремиссии, рекомендуется консультироваться с лечащим онкологом перед приемом подобных добавок во избежание возможного вреда.