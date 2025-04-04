Врач Романенко заявила, что отрицает влияние магнитных бурь на людей

Кардиолог Татьяна Романенко развеяла миф о метеочувствительности. Изменения в электромагнитном поле Земли не оказывают прямого воздействия на здоровье человека, отметила эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik .

Врач назвала ухудшение самочувствия во время геомагнитных возмущений эффектом ноцебо, когда человек сам себя настраивает на негативные последствия.

«При магнитных вспышках люди пытаются связать свои изменения самочувствия именно с магнитным полем», — пояснила медик.

По ее словам, некоторые категории все же могут оказаться чувствительными к изменениям погодных условий, солнечной активности и колебаний магнитного поля Земли. Речь идет о пациентах с хроническими заболеваниями, пожилых и беременных.