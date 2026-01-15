Врач Романенко указала на риски длительных прогулок в мороз для пожилых людей

Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко рассказала «Москве 24» , что пожилым людям стоит ограничить прогулки до 15–20 минут при температуре ниже –10 градусов.

По ее словам, зимой наибольшую опасность для пожилых представляют резкие перепады температуры. Из-за снижения эластичности сосудистой стенки возрастает риск гипертонического криза, инсультов и инфарктов.

«В итоге может резко повыситься давление и произойти гипертонический криз», — пояснила доктор.

Также зимой пожилые люди легко могут получить переохлаждение. Из-за нарушения терморегуляции снижается порог чувствительности к холоду. Это может привести к обострению хронических заболеваний, проблемам с почками, циститу и пиелонефриту.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, людям в возрасте необходимо регулярно принимать назначенные препараты и при плохом самочувствии сразу обращаться к врачу. Важную роль играет правильное питание с достаточным количеством белковой пищи и тепловая одежда в несколько слоев, подчеркнула Романенко.