Врач Романенко указала на риски длительных прогулок в мороз для пожилых людей
Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко рассказала «Москве 24», что пожилым людям стоит ограничить прогулки до 15–20 минут при температуре ниже –10 градусов.
По ее словам, зимой наибольшую опасность для пожилых представляют резкие перепады температуры. Из-за снижения эластичности сосудистой стенки возрастает риск гипертонического криза, инсультов и инфарктов.
«В итоге может резко повыситься давление и произойти гипертонический криз», — пояснила доктор.
Также зимой пожилые люди легко могут получить переохлаждение. Из-за нарушения терморегуляции снижается порог чувствительности к холоду. Это может привести к обострению хронических заболеваний, проблемам с почками, циститу и пиелонефриту.
Чтобы избежать проблем со здоровьем, людям в возрасте необходимо регулярно принимать назначенные препараты и при плохом самочувствии сразу обращаться к врачу. Важную роль играет правильное питание с достаточным количеством белковой пищи и тепловая одежда в несколько слоев, подчеркнула Романенко.