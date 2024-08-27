Врач Романенко рассказала, что спорт помогает нейтрализовать негативное влияние гаджетов на сердце

Долгое время использования гаджетов не ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, если человек достаточно активно занимается спортом. Об этом рассказала НСН врач-терапевт Татьяна Романенко.

Согласно исследованию американских ученых, которое проводилось на протяжении 30 лет, каждый дополнительный час, проведенный за экраном телевизора или другого устройства, после 20 лет повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, при этом риски для мужчин оказались более значительными.

В научной статье, опубликованной в Journal of General Internal Medicine, также отмечается, что занятия спортом не уменьшают эти риски. Однако Романенко подчеркнула, что ведение активного образа жизни служит хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.

Что Россия дала миру, или Почему на айфоне далеко не улетишь

Тихий ботаник или серый кардинал? Что известно о брате Павла Дурова — Николае

Успение Богородицы, или Первая Пречистая. История и традиции праздника

DanitaDelimont.com

«Реквием по мечте». Мифы и легенды украинской русофобии

Denis Thaust/Keystone Press Agency

Срочная служба доступна не всем. С какими болезнями не берут в армию?

Alexey Sukhorukov/Xinhua

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте