Врач Романенко рассказала, что спорт помогает нейтрализовать негативное влияние гаджетов на сердце

Долгое время использования гаджетов не ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, если человек достаточно активно занимается спортом. Об этом рассказала НСН врач-терапевт Татьяна Романенко.

Согласно исследованию американских ученых, которое проводилось на протяжении 30 лет, каждый дополнительный час, проведенный за экраном телевизора или другого устройства, после 20 лет повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, при этом риски для мужчин оказались более значительными.

В научной статье, опубликованной в Journal of General Internal Medicine, также отмечается, что занятия спортом не уменьшают эти риски. Однако Романенко подчеркнула, что ведение активного образа жизни служит хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.