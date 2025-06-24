Врач Романенко рассказала, что головная боль может быть связана с обезвоживанием

Чтобы облегчить головную боль без использования таблеток, можно прибегнуть к специальным упражнениям и правильному питьевому режиму. Такую информацию предоставила телеканалу «Москва 24» врач-терапевт, кардиолог Татьяна Романенко.

По мнению специалиста, головная боль может возникать по разным причинам: проблемы с позвоночником, травмы, смена образа жизни, физическая активность и эмоциональное напряжение.

«Зачастую спазмируются жевательные и височные мышцы. Поэтому иногда бывает сложно дотронуться до головы или причесаться», — поделилась наблюдениями врач.

Романенко предложила простое упражнение для облегчения состояния: нужно положить одну руку на боковую часть головы, сверху — вторую руку и слегка надавить. После этого следует оставаться в таком положении пяти секунд и повторить несколько раз с небольшими интервалами. Также полезно положить одну руку на лоб, а другую — сверху, после чего надавить, немного наклонив голову вперед. Кроме того, врач рекомендует размять шейно-воротниковую зону.

Если упражнения не помогают, стоит выпить стакан чистой воды. «Нередко головная боль связана с обезвоживанием», — заметила эксперт. Она рекомендовала употреблять по 0,4–0,5 миллилитра жидкости на килограмм веса в день.