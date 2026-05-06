Врач Романенко отметила преимущества онлайн-терапии

Телемедицина открывает новые возможности для пациентов: она позволяет удобно корректировать лечение, получать квалифицированные консультации даже в отдаленных регионах и оперативно принимать решения о необходимости госпитализации. Об этом в интервью ИА НСН рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Специалист отметила основные преимущества онлайн-терапии. Огромный плюс — возможность скорректировать лечение дистанционно в условиях больших расстояний и плотного графика.

«Но никто не отменял очный прием, и зачастую, когда ты видишь пациента, достоверность диагностики возрастает. Это и пальпации, и аускультация», — добавила эксперт.

По ее словам, даже дистанционно пациенты иногда умудряются показать врачу нужные участки тела с помощью фонендоскопа. Онлайн-консультация помогает быстро сориентироваться: направить пациента к нужному специалисту или вызвать скорую помощь.