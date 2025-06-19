Врач Романенко назвала артериальное давление важнейшим показателем здоровья

Врач-терапевт, кардиолог Татьяна Романенко в беседе с телеканалом «Москва 24» рассказала о факторах, которые могут помочь в профилактике серьезных заболеваний. Контроль давления, уровня сахара в крови и холестерина является ключевым для предотвращения развития опасных болезней.

Романенко подчеркнула, что артериальное давление является одним из важнейших показателей здоровья. Если оно поднимается выше 130/80 миллиметров ртутного столба, это может указывать на начало развития гипертонии.

«Когда давление повышается, возрастает нагрузка на сосуды, почки и органы-мишени, начинаются проблемы со зрением. Кроме того, сердце увеличивается в размерах», — предупредила врач.

Для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы необходимо следить за уровнем холестерина. Для этого рекомендуется проходить комплексную липидограмму. Если со здоровьем все в порядке, делать это стоит раз в год.

Также врач отметила важность контроля уровня глюкозы в крови. Некоторые люди не знают о проблемах со здоровьем, пока не появляются осложнения. Если показатели сахара менее 5,6 — это норма, выше — повод изменить питание, заняться физической активностью и следить за массой тела.