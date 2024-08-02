Врач Романенко: боль в груди может указывать на защемление нерва

Боль в груди не всегда сигнализирует о кардиологическом заболевании. Она может появляться при защемлении нерва или межреберной невралгии, рассказала врач-кардиолог Татьяна Романенко в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, также неприятные ощущения в груди возникают при опоясывающем герпесе, их можно чувствовать при пальпации. При этом когда болит сердце и есть ишемия, болезненности при надавливании не будет.

Кроме того, эквивалентом ишемической болезни сердца может быть одышка. У человека ничего не болит, но дышать ему нечем, отметила Романенко.