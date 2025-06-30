Врач Рогачев призвал снизить потребление простых углеводов для уменьшения холестерина

Врач-кардиолог Александр Рогачев из Красногорской больницы предупредил NEWS.ru , что нормальный уровень холестерина не всегда означает отсутствие проблем с печенью. По его словам, значение липопротеидов высокой плотности может быть снижено из-за генетических факторов и наличия заболеваний.

Рогачев подчеркнул, что даже при нормальном уровне холестерина в пределах 5,2 ммоль/л может наблюдаться снижение липопротеидов высокой плотности. Эти компоненты участвуют в обратном транспорте холестерина из тканей в печень, после чего он выводится из организма. Все зависит от образа жизни и множества других факторов, включая генетику и наличие сопутствующих заболеваний, пояснил врач.

Кардиолог также отметил, что при нормальном уровне холестерина возможно повышение липопротеидов низкой плотности, которые способствуют развитию атеросклероза. Индивидуальные особенности организма могут приводить к тому, что у одного пациента с уровнем холестерина 4,9 ммоль/л начинается повреждение сосудов, а у другого при 5,5 ммоль/л риск минимален.

Рогачев добавил, что около 80% холестерина синтезируется в организме, преимущественно в печени, а около 20% поступает с пищей. Поэтому важно вести здоровый образ жизни: избегать гиперкалорийной пищи с избытком простых углеводов, регулярно заниматься физической активностью и спать не менее восьми часов в сутки.