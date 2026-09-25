Врач Ризванов пояснил, что респираторные заболевания могут протекать без температуры

Руководитель центра «Персонифицированная медицина» КФУ Альберт Ризванов пояснил ОТР, что респираторные заболевания могут протекать без температуры. Высокая температура — это реакция иммунитета, а не самого вируса. При воспалении выделяются молекулы, воздействующие на центр терморегуляции в мозге. Если ответ приглушен, градусник покажет норму даже при сильном кашле. Это бывает, если инфекция осталась в носу или есть иммунитет к похожему возбудителю.

Профессор Петр Чумаков добавил, что отсутствие жара не значит, что вирус «тихий». Иммунитет у всех разный: один человек почти не болеет, другой страдает от любого вируса. Слухи о «тихом вирусе» не имеют доказательств.