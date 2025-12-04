Врач Ризаев предупредил о риске баротравм при авиапутешествиях с простудой
Оториноларинголог Антон Ризаев рассказал о возможных последствиях авиаперелетов с простудой. Заложенный нос и боли в ушах способны обернуться баротравмой, предупредил медик в беседе с сайтом Здоровье.Mail.
Как пояснил врач, баротравмы возникают преимущественно тогда, когда давление воздуха вокруг человека резко меняется.
«Фактор, максимально повышающий риск возникновения баротравмы, — воспалительный процесс со стороны ЛОР-органов (например, насморк или воспаление в ушах)», — подчеркнул эксперт.
По его словам, снизить вероятность повреждения тканей в полете способны препараты-спреи, сужающие сосуды слизистой оболочки носа. Их необходимо использовать еще до взлета.