Врач Ризаев предупредил о риске баротравм при авиапутешествиях с простудой

Оториноларинголог Антон Ризаев рассказал о возможных последствиях авиаперелетов с простудой. Заложенный нос и боли в ушах способны обернуться баротравмой, предупредил медик в беседе с сайтом Здоровье.Mail .

Как пояснил врач, баротравмы возникают преимущественно тогда, когда давление воздуха вокруг человека резко меняется.

«Фактор, максимально повышающий риск возникновения баротравмы, — воспалительный процесс со стороны ЛОР-органов (например, насморк или воспаление в ушах)», — подчеркнул эксперт.

По его словам, снизить вероятность повреждения тканей в полете способны препараты-спреи, сужающие сосуды слизистой оболочки носа. Их необходимо использовать еще до взлета.