Врач Решетова указала на разницу в старении организмов мужчин и женщин

Старение у людей происходит по-разному. Процесс отличается в организмах мужчин и женщин, рассказала главный врач Института долголетия с клиникой реабилитации и превентивной медицины РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Инна Решетова в беседе с « Газетой.ru ».

По словам медика, сердечно-сосудистая система у мужчин подвержена ускоренному старению, что приводит к высокому риску соответствующих заболеваний уже в среднем возрасте. При этом костно-мышечный аппарат у представителей сильного пола дольше сохраняет функциональность.

«У женщин, наоборот, быстрее стареет костно-мышечная система, быстрее развиваются остеопороз и саркопения (снижение силы и массы мышц)», — предупредила эксперт.

Как пояснила специалист, организм начинает стареть примерно в 25 лет. Решетова посоветовала как можно раньше начинать думать о рационе и физических нагрузках.