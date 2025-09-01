Врач Решетова рассказала, что в России наблюдается тенденция увеличения средней продолжительности жизни

В настоящее время средняя продолжительность жизни россиян составляет 73–74 года. Однако к 2035 году этот показатель должен вырасти до 81 года и выше. Об этом сообщила главный врач Института долголетия с клиникой реабилитации и превентивной медицины РНЦХ имени Б.В. Петровского Инна Решетова в беседе с «Газетой.Ru» .

Специалист отметила, что разница в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами составляет почти 10 лет: для мужчин — 68 лет, для женщин — 78.

Врач подчеркнула, что продолжительность жизни имеет тенденцию к увеличению. Если в 90-е годы в России средняя продолжительность жизни составляла 69 лет, то в 2015 году произошел резкий скачок до 71 года. Несмотря на некоторое снижение показателя в 2020 году из-за пандемии, с 2022 года наблюдается рост.

Решетова также подчеркнула, что тенденция к увеличению продолжительности жизни характерна не только для России, но и для всего мира.