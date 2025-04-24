Врач Решетова: программа старения в организме запускается в среднем в 28-30 лет
Главный врач Института долголетия с клиникой превентивной медицины при Российском научном центре хирургии им. академика Б. В. Петровского Инна Решетова рассказала сайту KP.RU о способах сохранения здоровья и молодости.
По словам медика, программа старения запускается в организме среднем в 28–30 лет. Однако скорость увядания зависит от множества факторов.
«По сравнению с прошлым у нас сейчас практически идеальные „условия содержания“. Мы не страдаем от голода, не замерзаем, высоко развита гигиена. Нет тяжелого физического труда», — заявила эксперт.
Чтобы замедлить процесс старения, пояснила медик, важно как можно раньше начать уделять внимание своему здоровью. Регулярная физическая активность, качественный сон, сбалансированное питание и внимание к своему организму играют ключевую роль.