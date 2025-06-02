Врач Решетова предупредила, что злоупотребление сахаром ускоряет старение кожи

Чрезмерное употребление углеводов может привести к преждевременному старению кожных покровов. Это явление, известное как «сахарное лицо», характеризуется сухостью, морщинистостью и появлением пигментных пятен. Об этом рассказала сайту kp.ru главный врач Института долголетия РНЦХ имени академика Петровского Инна Решетова.

Специалист объяснила, что этот процесс связан с гликацией, когда молекулы сахара соединяются с белками, включая коллаген, что приводит к потере эластичности кожи. Для определения биологического возраста человека используется метод сфигмографии, который оценивает жесткость сосудистых стенок. Чем они жестче, тем старше считается организм. У молодых людей стенки сосудов гибкие и эластичные.

Чтобы замедлить процессы старения, рекомендуется изменить питание: сократить потребление сахара, добавить в рацион больше овощей, фруктов и белков. Также положительный эффект могут дать некоторые биологически активные вещества, такие как розмариновая кислота, отметила Решетова.

Сейчас ученые активно работают над созданием системного калькулятора биологического возраста, который сможет одновременно отражать все важнейшие процессы в организме. Это позволит более точно определять «слабые звенья» и воздействовать на них индивидуально.