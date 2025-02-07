Врач Решетняк назвала криотерапию отличным способом омоложения организма

Криотерапия, основанная на воздействии низких температур, становится все более популярной для оздоровления, омоложения и восстановления организма. Эта процедура помогает поддерживать красоту и активность, а также улучшает общее самочувствие, рассказала пластический хирург Оксана Решетняк, передала «Вечерняя Москва».

Специалист объяснила, что курс включает одну-две процедуры в неделю для профилактики и до десяти сеансов для лечения. Возможно появление побочных эффектов, таких как покраснения и онемение, однако при правильном проведении они минимальны, отмечает сайт «Аргументы и факты».

Каждый сеанс длится две-три минуты, и многие пациенты замечают улучшение самочувствия уже после первой процедуры. Криотерапию нельзя применять при тяжелых заболеваниях сердца, беременности, онкологических болезнях и неконтролируемой гипертонии, предупредила доктор Решетняк.