Врач Решетняк: криотерапия и обертывания помогут в борьбе с отеками

Праздники и выходные приносят радость, но часто оборачиваются утренними отеками и чувством тяжести. Пластический хирург Оксана Решетняк рассказала, как быстро восстановить гармонию в организме после веселого вечера, передала «Вечерняя Москва».

Врач посоветовала обратить внимание на криотерапию — эффективное средство восстановления. Метод предполагает краткосрочное воздействие низких температур на тело. Холод помогает активировать метаболизм, устранить отеки и нормализовать кровообращение, пояснила медик.

Еще один способ вывести лишнюю жидкость из организма — теплые обертывания. Эксперт рекомендовала использовать масла, шоколад, водоросли или мед.

Специалист также отметила, что после праздников важно пить достаточно жидкости, чтобы избавиться от отеков. Вода, кокосовая вода, зеленые чаи помогают вымыть лишние соли и ускоряют восстановление.