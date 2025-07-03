Врач-рентгенолог Бажин опроверг прямую связь КТ с риском развития рака

Медицинские исследования, такие как рентген, КТ и МРТ, окружены множеством мифов и домыслов. Врач-рентгенолог, кандидат медицинских наук и заместитель директора по образовательной деятельности Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы Александр Бажин рассказал KP.RU о самых распространенных заблуждениях.

Доктор отметил, что нет достоверных данных, подтверждающих прямую связь между рентгенологическими методами исследования (рентгенография, КТ), назначенными по медицинским показаниям, и риском развития рака. Однако такие процедуры связаны с лучевой нагрузкой, которая потенциально может увеличить вероятность возникновения различных заболеваний.

Бажин также подчеркнул, что МРТ, несмотря на отсутствие лучевой нагрузки, не всегда абсолютно безопасно. Это исследование имеет свои особенности, особенно если пациент носит металлические предметы.

«Если на пациенте будут металлические предметы, они могут притягиваться и сильно нагреваться. Это всегда искажает результаты диагностики. Большинство современных зубных имплантатов не „примагничиваются“ в поле МР-томографа», — отметил специалист.

Съемные стоматологические конструкции перед процедурой обязательно должны быть извлечены. Важно помнить, что наличие кардиостимулятора является абсолютным противопоказанием для МРТ.