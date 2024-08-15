Врач Реникова: «Оземпик» грозит развитием панкреатита

Препарат «Оземпик» в последнее время широко применятся среди западных и российских знаменитостей для похудения. Основным осложнением после его приема считается развитие панкреатита, рассказала врач-эндокринолог Юлия Реникова сайту «Страсти».

По словам специалиста, одной из причин возникновения этой болезни становится нарушение режима питания во время приема лекарства. Панкреатит неизбежен, если на фоне «Оземпика» злоупотреблять алкоголем и жирной пищей.

Кроме того, после лекарства могут возникать диспепсические явления: тошнота, рвота, тяжесть в животе. Побочных явлений удастся избежать, если строго следовать рекомендациям лечащего врача, отметила Реникова