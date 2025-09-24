Врач Рековец рассказала, что с точки зрения чистоты воздуха лучше жить на высоких этажах

По словам врача, воздух на нижних этажах может быть загрязнен выбросами автомобилей и пылью. В городах токсичные выхлопы обычно достигают высоты от шести до восьми этажей, но это зависит от интенсивности автомобильного потока и окружения. На высоте 20-го этажа воздух, как правило, чище, поскольку воздействие уличных загрязнений минимально.

Как пояснила специалист, высокий этаж обеспечит больше солнечного света в доме. Деревья, здания и другие препятствия могут затруднить проникновение солнца на нижних этажах. Так, квартира на 20-м этаже обеспечит максимальное количество естественного света, особенно если рядом нет зданий аналогичной высоты.