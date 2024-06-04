Врач Разаренова: томатный сок не стоит пить людям с гастритом и язвой

Несмотря на все полезные свойства, томатный сок не рекомендуется пить людям с гастритом и с язвенной или гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Об этом рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, у таких пациентов напиток может усугубить симптомы из-за своей высокой кислотности. Также томатный сок не стоит употреблять людям с заболеваниями почек, непереносимостью глютена, сахарным диабетом и лишним весом.

Кроме того, в напитке часто содержится соль, которая усугубляет состояние пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, отметила врач.