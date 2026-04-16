Врач Разаренова рекомендовала добавить в весенний рацион овощные супы с молодой зеленью

Диетолог Александра Разаренова в интервью радиостанции Sputnik рассказала, что весна — это время для обновления рациона и введения в него легких овощных супов с молодой зеленью.

По словам врача, весной организм нуждается в зелени, легкости и свежих оттенках вкуса. Упор следует делать на овощные и легкие супы, а также супы-пюре с нежирным белком. Эти блюда хорошо вписываются в сезон и обычно комфортно воспринимаются со стороны желудочно-кишечного тракта.

Разаренова подчеркнула, что овощные супы с белковым компонентом и большим количеством зелени позволяют увеличить потребление клетчатки, поддерживать водный и электролитный баланс, а также дают чувство сытости.