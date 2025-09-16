Врач Разаренова рассказала, что базилик лучше хранить при комнатной температуре

Для сохранения свежести зелени на несколько дней важно обеспечить баланс между влагой и воздухом. Способами хранения зелени поделилась врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова в интервью радио Sputnik .

По словам доктора, зелень не стоит мыть заранее, а лучше завернуть в бумажное полотенце или марлю, положить в пакет с отверстиями или контейнер. Если же зелень все-таки нужно помыть, то после этого ее необходимо хорошо высушить.

Еще один способ — хранение по типу букета: пучок зелени ставят в банку с небольшим количеством воды, накрывают пакетом и убирают в холодильник. Базилик, однако, лучше хранить при комнатной температуре, так как в холодильнике он быстро темнеет.

Для длительного хранения зелень можно заморозить. Ее следует замочить, промыть, обсушить, нарезать и заморозить в пакетах или сделать кубики льда с зеленью и оливковым маслом.

Для орегано, мяты и тимьяна подходит сушка. После чистки, мытья и обсушивания зелень выкладывают на бумажное полотенце и сушат естественным образом или используют электрическую сушилку, добавила Разаренова.