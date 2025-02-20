Врач Разаренова: при синдроме раздраженного кишечника стоит отказаться от хлеба

Диетолог и гастроэнтеролог Александра Разаренова назвала группы людей, которым следует воздерживаться от употребления хлеба. Об этом сообщило « Радио 1 ».

По словам врача, продукт попадает в категорию ограничений при определенных заболеваниях. Речь идет, например, о целиакии, при которой отсутствует способность усваивать глютен.

Также эксперт предупредила, что пациентам с синдромом раздраженного кишечника и заболеваниями верхнего отдела пищеварительной системы в стадии обострения лучше не включать хлеб в меню.

При снижении веса важно не только качество, но и количество хлеба в рационе. Диетолог рекомендовала ограничивать ежедневное потребление до одной-трех порций весом около 30–40 граммов, добавили «Известия».