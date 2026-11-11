Врач Разаренова предупредила, что креатин может вызвать проблемы с ЖКТ

Креатин может улучшать работоспособность при физических нагрузках, но убедительных данных о том, что он улучшает работу мозга, нет. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова.

Это естественное для организма соединение, которое синтезируется из аминокислот и поступает с животной пищей. Наиболее изученная форма — креатин моногидрат — доказанно улучшает силовые показатели при интенсивных нагрузках.

Влияние на мозг остается спорным. Хотя есть исследования о пользе для памяти, в 2024 году Европейское агентство по безопасности продуктов питания не нашло достоверной причинно-следственной связи. Поэтому нет оснований рекомендовать добавку здоровым людям для повышения интеллекта или снижения тревожности.

При приеме креатина может повышаться уровень креатинина в крови — это не признак болезни почек, но об этом нужно предупреждать лаборанта. Возможны побочные эффекты со стороны ЖКТ (тошнота, диарея) и задержка воды в мышцах в первую неделю. Заменять креатином кофе нет смысла: кофеин блокирует сонливость, а креатин участвует в энергетическом обмене, и их бодрящий эффект несопоставим.