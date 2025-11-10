Врач Разаренова посоветовала отказаться от уксуса при приготовлении квашеной капусты

Специалист подчеркнула важность использования правильных материалов для ферментации.

«Надо стараться использовать только стекло, керамику, в худшем случае —пищевой пластик для того, чтобы не добавлять ненужных ингредиентов», — пояснила врач.

По ее словам, уксус способен нарушить процесс естественного брожения и снизить количество пробиотиков, поэтому его лучше избегать. Сахар, который часто используют для стимуляции брожения, может быть получен естественным путем из самой капусты или других овощей, и его добавление не обязательно.