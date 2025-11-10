Врач Разаренова посоветовала отказаться от уксуса при приготовлении квашеной капусты
Диетолог Александра Разаренова поделилась рекомендациями по приготовлению квашеной капусты. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
Специалист подчеркнула важность использования правильных материалов для ферментации.
«Надо стараться использовать только стекло, керамику, в худшем случае —пищевой пластик для того, чтобы не добавлять ненужных ингредиентов», — пояснила врач.
По ее словам, уксус способен нарушить процесс естественного брожения и снизить количество пробиотиков, поэтому его лучше избегать. Сахар, который часто используют для стимуляции брожения, может быть получен естественным путем из самой капусты или других овощей, и его добавление не обязательно.