Гастроэнтеролог Александра Разаренова перечислила продукты, которые дают длительное насыщение зимой и не приводят к набору веса. Об этом она рассказала «Абзацу» .

Похолодание на улице не означает автоматического увеличения калорийности рациона, подчеркнула врач Разаренова. В меню она рекомендовала включить курицу, индейку, рыбу, яйца, творог и натуральный греческий йогурт, а также бобовые — чечевицу и фасоль, которые дают растительный белок и зимой удобны для густых супов, рагу и теплых салатов.

Цельнозерновые крупы — гречка, перловка, овсяная крупа и булгур — обеспечат организм углеводами, пищевыми волокнами, магнием и витаминами группы B; в сочетании с белковой пищей они помогают дольше сохранять сытость. Овощи можно есть свежими или замороженными: они увеличивают объем порции без повышения калорийности. Капусту, морковь, свеклу и тыкву врач предложила готовить в виде рагу или запекать.