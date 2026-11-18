Ограничение экранного времени и сокращение тонизирующих напитков помогут легче перенести резкое падение атмосферного давления. Об этом «Москве 24» рассказала терапевт Александра Разаренова.

По словам врача, метеочувствительным людям важно не перевозбуждать нервную систему. Для этого стоит реже пользоваться телефонами, особенно избегать эмоциональных видео, ограничить потребление кофе, снизить количество никотина и отказаться от алкоголя.

Пациентам с артериальной гипертонией и болезнями сердца специалист посоветовала четко соблюдать назначенную терапию и контролировать давление. При выраженном недомогании лучше отказаться от сложных задач и тяжелых физических нагрузок. Разаренова добавила, что при регулярном ухудшении самочувствия во время погодных колебаний необходимо пройти обследование.