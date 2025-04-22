Врач Разаренова: лечение ожирения включает медикаменты и ЗОЖ-установки

Диетолог, гастроэнтеролог, терапевт и нутрициолог Александра Разаренова рассказала о принципах лечения ожирения в России. Заболевание диагностируют только после посещения ряда специалистов, отметила медик в беседе с Общественной Службой Новостей .

Речь идет о визитах к диетологу и эндокринологу, которые выявляют недуг на основании клинических рекомендаций. Следующий этап — медикаментозная терапия и модернизация образа жизни.

«Ожирение — это серьезное заболевание. Его не ставят по весам дома, его не ставят по фото», — заявила эксперт.

По словам врача, основная трудность, с которой сталкиваются такие пациенты, заключается в постоянной занятости и множестве социальных обязательств. Люди не успевают уделять необходимое количество времени сложной работе по снижению массы тела, пояснила специалист.