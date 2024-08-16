Врач Разаренова: арбуз помогает защищать клетки от повреждений

Диетолог и гастроэнтеролог Александра Разаренова рассказала о полезных свойствах арбуза. Так, плоды на 92% состоят из воды и являются отличным дополнением к суточной норме потребления жидкости, отметила эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik .

По слова медика, летняя ягода — источник витаминов A, C и группы B, а также калия и магния. Кроме того, в арбузе есть антиоксиданты, которые помогают защищать клетки от повреждений.

Врач посоветовала с осторожностью употреблять плод при нарушениях углеводного обмена и сахарном диабете.