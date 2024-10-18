Врач Разагатова: резкая смена климата при путешествиях повышает нагрузку на сердце

Терапевт-эндокринолог Арина Разагатова рассказала, что перелеты в теплые края могут оказать негативное влияние на здоровье человека. Такие путешествия — стресс для организма, передала «Вечерняя Москва».

По словам врача, в самолетах обычно очень низкая влажность воздуха. Данные условия провоцируют сухость слизистых, из-за чего те становятся более проницаемыми для вирусов, добавила газета «Петербургский дневник».

Медик также отметила, что при резкой смене климата зачастую повышается артериальное давление. Кроме того, жаркая погода на курорте увеличивает нагрузку на сердце.