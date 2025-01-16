Врач Рауль Тен: ВПЧ может вызвать рак ротоглотки

Вирус папилломы человека (ВПЧ) может вызывать онкологические заболевания, в том числе рак ротоглотки. Об этом сообщил оториноларинголог Рауль Тен в беседе с изданием NEWS.ru.
Инфекция ВПЧ играет важную роль в образовании опухолей ротоглотки. У пациентов с раком миндалин нередко выявляются штаммы ВПЧ с высоким онкогенным риском. Кроме того, курение и употребление алкоголя существенно повышают вероятность развития злокачественных новообразований в горле, написал сайт kp.ru.
Тен добавил, что рак миндалин представляет собой одну из разновидностей опухолей ротоглотки и обычно диагностируется у взрослых, особенно у мужчин старше 50 лет. Врач подчеркнул, что в последнее время наблюдается увеличение числа случаев этого заболевания.
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