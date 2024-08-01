Врач Ратникова: при снижении памяти стоит задуматься об отказе от фастфуда

Частое употребление фастфуда может привести к дефициту витаминов группы B, необходимых для работы мозга. Об этом рассказала терапевт и кардиолог Анна Ратникова в эфире телеканала « Санкт-Петербург ».

Она посоветовала пересмотреть рацион при снижении памяти, концентрации и внимания. Кроме того, пристрастие к вредной еде способно спровоцировать нарушение сна и тревожность.

По словам врача, фрукты, овощи и орехи помогут улучшить когнитивные функции. В меню также стоит добавить семена и жирные сорта рыбы.