Врач Ратникова: не стоит запрещать себе есть вредную пищу

Рациональное питание — это всегда про соблюдение баланса, поэтому полностью ограничивать себя в нездоровой еде не стоит. Такие запреты лишь вредят, рассказала врач-терапевт Анна Ратникова в эфире телеканала«Санкт-Петербург».

По словам специалиста, раз в месяц допустимо съесть то, что хочется в моменте. Например, бургер и газировка в таком случае никакого урона здоровью не нанесут. Очень важно правильно выстроить систему здорового питания, чтобы избежать срывов.

Ратникова посоветовала добавить в рацион побольше овощей, фруктов, орехов и жирные сорта рыбы.

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