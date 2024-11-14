Врач Ратникова: лихорадка и боль в груди — признаки пневмонии

При отсутствии своевременной диагностики и лечения пневмония может привести к серьезным осложнениям. Как самостоятельно заподозрить заболевание, рассказала терапевт и кардиолог Анна Ратникова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

К основным симптомам врач отнесла лихорадку и повышение температуры тела. При вирусной форме заболевания наблюдается сухой кашель, бактериальной — с отхождением мокроты.

Кроме того, среди признаков — боль в грудной клетке, слабость, утомляемость, озноб, ночная потливость и одышка. Люди старшего возраста и пациенты с хроническими недугами могут заметить у себя спутанность сознания и снижение аппетита.

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