Врач рассказал, сколько вредных продуктов можно съедать за день

Диетолог Рау: в рационе должно быть не больше 15% вредных продуктов

Сладости и фастфуд не подорвут здоровье человека, если составят не более 15% калорийности ежедневного рациона. Оставшийся объем следует заполнить полезными продуктами, сообщила РИА «Новости» врач-диетолог, эндокринолог Майра Рау.

«Чтобы питаться здорово, но при этом позволять себе еду для удовольствия без негативных последствий для здоровья, важно помнить про принцип 85/15», — сказала она.

Рау объяснила, что в течение дня нужно употреблять шесть групп продуктов, а именно злаки, растительные масла, фрукты, овощи, молочные и насыщенные белком продукты. Они должны составить 85% калорийности ежедневного рациона.

В остальных 15% случаев диетолог разрешила есть сладости, фастфуд и жирные блюда. Рау сказала, что избыточное количество таких продуктов плохо скажется на здоровье.

В 2022 году врачи диагностировали ожирение у 419 тысяч россиян. Нарушениями обмена веществ страдали 13 миллионов человек.