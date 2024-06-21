Врач рассказал, почему не стоит увлекаться арбузами и кукурузой
Диетолог Ростова: арбузы становятся полезными только в августе–сентябре
Летом многие любят полакомиться кукурузой и арбузами, но злоупотреблять ими не стоит. В початках содержится большое количество сахара, а арбузы лучше всего покупать уже ближе к осени. Об этом Ura.ru рассказала врач-терапевт, диетолог, нутрициолог Пермского научного-медицинского центра «Родник» Лариса Ростова.
«Кукуруза считается продуктом, который содержит очень много сахара. А повышать количество сахара в рационе — не очень хорошая идея, так как он и так есть во всех продуктах», — пояснила она.
По словам медика, начинать есть арбузы в июне или июле не самая лучшая идея. Лучше всего это делать в августе или сентябре, так как в этот период они наполняются витаминами и становятся хорошими источниками жидкости.
Еще Ростова порекомендовала не пить летом холодную минеральную воду. Чтобы избежать спазма желчных протоков, стоит отдавать предпочтение воде комнатной температуры.