Врач рассказал об опасных последствиях пребывания на морозе
Врач Кураева: длительное нахождение на морозе чревато холодовой аллергией
После длительного нахождения на морозе могут возникнуть неприятные последствия для кожи. О том, как помочь коже справиться с низкими температурами, РИА «Новости» рассказала врач-дерматовенеролог филиала «Люблинский» Московского центра дерматовенерологии и косметологии Алина Кураева.
«При нахождении на морозе возможны различные состояния, начиная от холодовой аллергии, купероза, заканчивая раздражительным дерматитом», — предупредила врач.
Она подчеркнула, что каждое из этих состояний требует определенного лечения, поэтому в случае возникновения неприятностей необходимо обратиться к врачу для получения консультации.
Дерматолог отметила, что без шапки и перчаток можно обойтись только при кратковременном пребывании на улице при минусовых температурах. Однако при длительных прогулках даже при более высоких температурах, не следует пренебрегать этими элементами одежды.
Для защиты от обветривания кожи лица необходимо нанести питательный крем, но не менее чем за 30 минут до выхода на улицу.
Алина Кураева
врач-дерматовенеролог филиала «Люблинский» Московского центра дерматовенерологии и косметологии
Также врач рассказала, что мороз плохо влияет на состояние волос, так как сильно сушит их. А то, что в помещениях чаще всего работают обогреватели, усугубляет эту проблему. В результате волосы могут стать обезвоженными и более ломкими.
Ранее врач-ортопед рассказал, что холодная погода и перепады давления могут усугубить проблемы с суставами, особенно у пожилых людей.