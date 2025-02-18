Врач рассказал об опасных последствиях пребывания на морозе

После длительного нахождения на морозе могут возникнуть неприятные последствия для кожи. О том, как помочь коже справиться с низкими температурами, РИА «Новости» рассказала врач-дерматовенеролог филиала «Люблинский» Московского центра дерматовенерологии и косметологии Алина Кураева.

«При нахождении на морозе возможны различные состояния, начиная от холодовой аллергии, купероза, заканчивая раздражительным дерматитом», — предупредила врач.

Она подчеркнула, что каждое из этих состояний требует определенного лечения, поэтому в случае возникновения неприятностей необходимо обратиться к врачу для получения консультации.

Дерматолог отметила, что без шапки и перчаток можно обойтись только при кратковременном пребывании на улице при минусовых температурах. Однако при длительных прогулках даже при более высоких температурах, не следует пренебрегать этими элементами одежды.