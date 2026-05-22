Врач рассказал, какой цвет зубного налета говорит о проблемах с желудком

Цвет и плотность зубного налета могут свидетельствовать о различных заболеваниях, включая проблемы с желудочно-кишечным трактом. Об этом «Газете.Ru» рассказал стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология» Павел Лысенков.

Врач отметил, что в норме мягкий зубной налет имеет светлый или слегка желтоватый оттенок. У большинства людей он появляется в течение дня. Если же появился неприятный запах изо рта, у налета изменился цвет, он стал плотнее и быстрее образуется повторно, то впору задуматься.

«Плотный белый или сероватый налет нередко встречается у людей с гастритом, нарушением кислотности желудка и проблемами пищеварения. Особенно часто пациенты жалуются на сочетание налета с неприятным привкусом во рту, тяжестью после еды, изжогой или отрыжкой», — сказал врач.

Кроме того, желтоватый налет может быть связан с курением, пищевыми привычками, а также возникать при нарушении работы желудка, печени и желчевыводящей системы. Коричневый появляется не только у курильщиков и любителей кофе с крепким чаем, но и в случае хронических заболеваний ЖКТ.

Если появился неприятный запах изо рта, то жевательная резинка может и не помочь, если нарушена работа кишечника или имеется заболевание желудка. Если дополнительно появилась кровоточивость десен, то лучше сразу обратиться к стоматологу и при необходимости к гастроэнтерологу.

Ранее стоматолог Максим Лабухин предупредил, что при невылеченном кариесе бактерии из ротовой полости могут попасть в другие органы и вызвать нарушения в их работе.