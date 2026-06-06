Врач рассказал, как избавиться от храпа в домашних условиях

Храп можно значительно уменьшить или полностью устранить в домашних условиях, если изменить положение тела во время сна. Об этом РИА «Новости» рассказал врач-оториноларинголог, ринохирург, кандидат медицинских наук Дмитрий Горин.

По его словам, можно использовать несколько способов, чтобы уменьшить или даже избавиться от храпа. Во-первых, изменить положение тела во сне, ведь человек часто начинает храпеть, лежа на спине. Тогда мышцы языка и мягкого неба расслабляются, просвет дыхательных путей немного сужается.

«Попробуйте спать на боку. Для этого можно к ночной рубашке или майке пришить маленький резиновый шарик, чтобы при позиции на спине был дискомфорт и человек поворачивался набок — это часто значительно снижает храп», — сказал врач.

Второй момент — лишний вес. При накоплении жировой ткани вокруг шеи также сужаются дыхательные пути. В-третьих, не пить алкоголь и седативные препараты за три-четыре часа перед сном. Они также расслабляют мышцы горла.

Горин посоветовал установить режим сна, избегать переутомления и использовать увлажнитель воздуха. Если человек простыл или у него аллергия, то в течение трех-пяти дней можно промывать нос солевыми растворами или применять сосудосуживающие капли.

Ранее стоматолог-ортопед Марина Гудиева рассказала, что храп часто связан с возрастными процессами в ротовой полости или функциональными изменениями верхних дыхательных путей.