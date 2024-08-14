Врач рассказал, есть ли польза в варенье

Польза фруктов и ягод сохранится в варенье, которое хранили меньше года и не подвергали термической обработке дольше пяти минут. В обратном случае его можно назвать вредным продуктом, сообщила старший научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева в интервью «Радио 1» .

Варенье, по ее мнению, нельзя считать полноценным источником витаминов и минералов, потому что многие из них разрушаются при варке, а тех, что остаются, недостаточно. Солнцева назвала плодовые заготовки вредным продуктом и заявила, что они могут принести пользу лишь при простуде.

«Варенье содержит большое количество органическим кислот, в том числе салициловую кислоту. Поэтому очень мы используем малиновое варенье как средство от простуды. Салициловая кислота — аспирин, лекарство от простуды», — сказала специалист.

Она посоветовала заготавливать плодовые без варки — перекрутив с сахаром. Так они сохранят витамин С, каротиноиды и другие вещества. Варить фрукты и ягоды, по словам Солнцевой, тоже можно, но не дольше пяти минут. Хранить варенье она предложила в прохладном месте, но не больше года.

Гематолог Александр Румянцев заявил, что малиновое варенье способно разжижать кровь. Он объяснил этот эффект содержанием салициловой кислоты.